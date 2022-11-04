Сойфер Владимир Валерьевич: отзывы

Отсутствие зубов может вызвать целый ряд проблем, в том числе и тех, о которых вы даже не догадываетесь. Нарушение жевательной функции неизменно приводит к проблемам пищеварения. Плохая дикция, стеснение ограничивает коммуникации, а значит, и социальные возможности, но и это еще не все. Нарушение кальциевого обмена, дисфункция печени – все это может быть следствием отсутствия зубов.
Помните выражение: «ест, аж за ушами трещит»? Оно не лишено оснований – дело в том, что за ушами находится слюнная железа, которая отвечает, в том числе, и за обмен кальция. У человека без зубов жевательная функция снижена, а значит, железа работает недостаточно, нарушается кальциевый обмен. Это влияет на свертываемость крови, да и оставшиеся зубы при недостатке кальция, разрушаются активнее.
При разговоре о зубных протезах возникает картинка вставной челюсти в стакане. Но современная стоматология предлагает иные методы, позволяющие надолго забыть о том, что ваша улыбка когда-то была несовершенной. Речь идет об имплантации. Импланты вживляются в костную ткань, на них крепятся протезы, которые, при правильном уходе, служат десятки лет.
Кому доверить собственное здоровье, на какие критерии важно ориентироваться, выбирая клинику, предлагающую услуги имплантации и протезирования? Являются ли отклики пациентов достаточным условием для объективной оценки работы лечебного учреждения?
Первое, на что следует обратить внимание – опыт присутствия на рынке. Клиника доктора Сойфера вот уже четверть века оказывает услуги по протезированию и имплантации. Американский челюстно-лицевой и пластический хирург, практикующий руководитель - Сойфер Владимир Валерьевич. Можно прочитать отзывы, но лучше проанализировать иную доступную информацию.
Пятнадцать лет назад Сойфер, впервые в России, выполнил имплантацию по протоколам «Все-на-4» и «Все-на-6». Для того чтобы понять, насколько важным было введение этих протоколов, надо рассмотреть существующие виды имплантации.
Существует два варианта имплантации: одноэтапный, его еще называют «зубы за один день» и двухэтапный, рассчитанный на лечение в течение нескольких месяцев.
При двухэтапном варианте сначала подготавливают ротовую полость: выравнивают зубы, корни, готовят лунки. Затем вживляют имплант, на который ставят временный протез. Установка постоянного протеза возможна только через несколько месяцев.
При одноэтапной имплантации имплант и протез устанавливают одновременно. Время лечения занимает от 3 до 5 дней.
Протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» показаны людям со значительным или полным отсутствием зубов.
«Все-на-4». Как видно из названия, челюсть устанавливается на четыре импланта, два приживляются во фронтальную поверхность, а два крепятся в боковые под определенным углом. Такое крепление увеличивает площадь соприкосновение импланта и костной ткани, что повышает устойчивость к воздействию. У этого метода есть определенные противопоказания – его сложно применить при сильном разрушении челюстной костной ткани, особенно в случаях, когда оно в зоне крепления импланта. Любое смещение приведет к неправильному распределению нагрузки и быстрому разрушению конструкции.
«Все-на-6». Этот протокол предусматривает увеличение количества имплантов до 6, что, безусловно, укрепляет конструкцию и устраняет недостатки варианта «Все-на-4». Два дополнительных импланта вживляют в боковые части.
Базальная имплантация. Это имплантация проводится без операции. На помощь докторам приходят цифровые технологии, в частности, 3D –моделирование. Анализ челюстной костной ткани, расчет нагрузки позволяет найти оптимальное место для импланта. Устойчивость конструкции придает их большое количество.
Эти виды имплантации проводят в клинике Владимира Валерьевича Сойфера. Из отзывов нельзя почерпнуть информацию и о проблемных случаях, в частности, сильном разрушении костной ткани челюсти. А случаи эти, увы, нередки. Причиной атрофии челюстной кости могут служить множество факторов: тяжелые болезни, травмы, долгое отсутствие зубов. Но даже это не является приговором, на помощь может прийти скуловая имплантация.
Скуловая имплантация – такой вид операции, при которой импланты вживляются в скуловую кость. Дело в том, что скуловая кость, в отличие от челюстной, очень крепкая и практически не подвержена разрушению.
Разумеется, импланты в этом случае гораздо длиннее, до 6 см. Их устанавливают под определенным углом, чтобы не повредить лицевой нерв и обойти носовые пазухи. Пациент при таком виде имплантации может перейти на привычный рацион уже через несколько недель. Впрочем, в имплантации нельзя говорить о конкретных сроках, все очень индивидуально и зависит от особенностей организма.
Этот протокол показан людям со значительной потерей зубов, пожилым пациентам, пациентам с пародонтозом и в некоторых иных случаях. Выбирая клинику, надо обратить внимание на виды имплантации, которые в ней проводят.
Еще один немаловажный показатель – качество протезов, материалов и оборудования. Будьте внимательны, иногда в клиниках информируют о том, что используют только продукцию известных производителей, а протезы заменяются аналоговыми. В этом случае вам вряд ли дадут гарантию на проведенную операцию.
Обращайте внимание на статистику, такой ее показатель, как процент успешных приживлений. Правильно подобранный протокол, искусство врачей и качественные материалы существенно увеличивают этот показатель. В клинике Сойфера он составляет 99,5 %.
Проверьте, дает ли клиника гарантию на проведенную имплантацию и качество имплантов. Гарантийные обязательства – еще одно свидетельство качественных услуг.
Несколько вопросов, которые чаще всего возникают у людей, решившихся на имплантацию:
Имплантация способна вернуть вам радость жизни, но у этой операции есть противопоказания, чтобы ознакомиться с ними, обратитесь к врачу.