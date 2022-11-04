Сойфер Владимир Валерьевич: отзывы

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Отсутствие зубов может вызвать целый ряд проблем, в том числе и тех, о которых вы даже не догадываетесь. Нарушение жевательной функции неизменно приводит к проблемам пищеварения. Плохая дикция, стеснение ограничивает коммуникации, а значит, и социальные возможности, но и это еще не все. Нарушение кальциевого обмена, дисфункция печени – все это может быть следствием отсутствия зубов.

Помните выражение: «ест, аж за ушами трещит»? Оно не лишено оснований – дело в том, что за ушами находится слюнная железа, которая отвечает, в том числе, и за обмен кальция. У человека без зубов жевательная функция снижена, а значит, железа работает недостаточно, нарушается кальциевый обмен. Это влияет на свертываемость крови, да и оставшиеся зубы при недостатке кальция, разрушаются активнее.

При разговоре о зубных протезах возникает картинка вставной челюсти в стакане. Но современная стоматология предлагает иные методы, позволяющие надолго забыть о том, что ваша улыбка когда-то была несовершенной. Речь идет об имплантации. Импланты вживляются в костную ткань, на них крепятся протезы, которые, при правильном уходе, служат десятки лет.

Кому доверить собственное здоровье, на какие критерии важно ориентироваться, выбирая клинику, предлагающую услуги имплантации и протезирования? Являются ли отклики пациентов достаточным условием для объективной оценки работы лечебного учреждения?

Первое, на что следует обратить внимание – опыт присутствия на рынке. Клиника доктора Сойфера вот уже четверть века оказывает услуги по протезированию и имплантации. Американский челюстно-лицевой и пластический хирург, практикующий руководитель - Сойфер Владимир Валерьевич. Можно прочитать отзывы, но лучше проанализировать иную доступную информацию.

Пятнадцать лет назад Сойфер, впервые в России, выполнил имплантацию по протоколам «Все-на-4» и «Все-на-6». Для того чтобы понять, насколько важным было введение этих протоколов, надо рассмотреть существующие виды имплантации.

Существует два варианта имплантации: одноэтапный, его еще называют «зубы за один день» и двухэтапный, рассчитанный на лечение в течение нескольких месяцев.

При двухэтапном варианте сначала подготавливают ротовую полость: выравнивают зубы, корни, готовят лунки. Затем вживляют имплант, на который ставят временный протез. Установка постоянного протеза возможна только через несколько месяцев.

При одноэтапной имплантации имплант и протез устанавливают одновременно. Время лечения занимает от 3 до 5 дней.

Протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6» показаны людям со значительным или полным отсутствием зубов.

«Все-на-4». Как видно из названия, челюсть устанавливается на четыре импланта, два приживляются во фронтальную поверхность, а два крепятся в боковые под определенным углом. Такое крепление увеличивает площадь соприкосновение импланта и костной ткани, что повышает устойчивость к воздействию. У этого метода есть определенные противопоказания – его сложно применить при сильном разрушении челюстной костной ткани, особенно в случаях, когда оно в зоне крепления импланта. Любое смещение приведет к неправильному распределению нагрузки и быстрому разрушению конструкции.

«Все-на-6». Этот протокол предусматривает увеличение количества имплантов до 6, что, безусловно, укрепляет конструкцию и устраняет недостатки варианта «Все-на-4». Два дополнительных импланта вживляют в боковые части.

Базальная имплантация. Это имплантация проводится без операции. На помощь докторам приходят цифровые технологии, в частности, 3D –моделирование. Анализ челюстной костной ткани, расчет нагрузки позволяет найти оптимальное место для импланта. Устойчивость конструкции придает их большое количество.

Эти виды имплантации проводят в клинике Владимира Валерьевича Сойфера. Из отзывов нельзя почерпнуть информацию и о проблемных случаях, в частности, сильном разрушении костной ткани челюсти. А случаи эти, увы, нередки. Причиной атрофии челюстной кости могут служить множество факторов: тяжелые болезни, травмы, долгое отсутствие зубов. Но даже это не является приговором, на помощь может прийти скуловая имплантация.

Скуловая имплантация – такой вид операции, при которой импланты вживляются в скуловую кость. Дело в том, что скуловая кость, в отличие от челюстной, очень крепкая и практически не подвержена разрушению.

Разумеется, импланты в этом случае гораздо длиннее, до 6 см. Их устанавливают под определенным углом, чтобы не повредить лицевой нерв и обойти носовые пазухи. Пациент при таком виде имплантации может перейти на привычный рацион уже через несколько недель. Впрочем, в имплантации нельзя говорить о конкретных сроках, все очень индивидуально и зависит от особенностей организма.

Этот протокол показан людям со значительной потерей зубов, пожилым пациентам, пациентам с пародонтозом и в некоторых иных случаях. Выбирая клинику, надо обратить внимание на виды имплантации, которые в ней проводят.

Еще один немаловажный показатель – качество протезов, материалов и оборудования. Будьте внимательны, иногда в клиниках информируют о том, что используют только продукцию известных производителей, а протезы заменяются аналоговыми. В этом случае вам вряд ли дадут гарантию на проведенную операцию.

Обращайте внимание на статистику, такой ее показатель, как процент успешных приживлений. Правильно подобранный протокол, искусство врачей и качественные материалы существенно увеличивают этот показатель. В клинике Сойфера он составляет 99,5 %.

Проверьте, дает ли клиника гарантию на проведенную имплантацию и качество имплантов. Гарантийные обязательства – еще одно свидетельство качественных услуг.

Несколько вопросов, которые чаще всего возникают у людей, решившихся на имплантацию:



Рацион питания. Какое-то время вам придется перейти на «мягкое» меню, чтобы снизить нагрузку. Но это ненадолго, даже временные протезы позволяют перейти на привычный рацион.

Качество жизни при временных протезах. Временные протезы не заставят вас скрывать улыбку, они неотличимы от натуральных зубов.

Нарушение дикции после имплантации. Это свидетельство того, что начала восстанавливаться работа мышц, которые были недостаточно задействованы при отсутствии зубов. Дефект речи быстро проходит, на это потребуется всего лишь несколько дней при условии, что в эти дни вы будете много говорить.

Уход за полостью рта после имплантации. Он не отличается от обычного ухода за зубами – чистка, консультация у врача раз в год.

Имплантация способна вернуть вам радость жизни, но у этой операции есть противопоказания, чтобы ознакомиться с ними, обратитесь к врачу.



